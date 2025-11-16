Ny seger för Rosengård mot favoritmotståndet

Rosengård vann med 3–1 mot Linköping

Hanna Andersson med tre mål för Rosengård

Andra raka segern för Rosengård

Rosengård har haft det lätt mot Linköping i Damallsvenskan. Och på söndagen vann Rosengård på nytt – den här gången med 3–1 (1–1) hemma på Malmö IP. Det var Rosengårds femte raka seger mot Linköping.

Rosengård–Linköping – mål för mål

Hanna Andersson gjorde 1–0 till Rosengård efter bara två minuter framspelad av Jo-Anne Cronquist.

Linköping kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Sara Eriksson. Direkt efter pausen ökade Hanna Andersson Rosengårds ledning.

Hanna Andersson såg med sex minuter kvar att spela till att Rosengård ökade ledningen som med målet fullbordade sitt hattrick. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Rosengård–Linköping 3–1 (1–1)

Damallsvenskan, Malmö IP

Mål: 1–0 (2) Hanna Andersson (Jo-Anne Cronquist), 1–1 (40) Sara Eriksson, 2–1 (48) Hanna Andersson, 3–1 (84) Hanna Andersson (Emilia Larsson).

Varningar, Rosengård: Molly Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 2-1-2

Linköping: 0-1-4