Ny seger för Sheffield United mot drömmotståndet

Sheffield United-seger med 2–1 mot Stoke City

Thomas Cannon matchvinnare för Sheffield United

Sheffield Uniteds nionde seger för säsongen

Stoke City har varit lite av ett favoritmotstånd för Sheffield United. På måndagen tog Sheffield United ännu en seger borta mot Stoke City. Matchen i Championship slutade 2–1 (0–0). Det var Sheffield Uniteds femte raka seger mot just Stoke City.

Stoke City–Sheffield United – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men direkt efter pausen slog Jairo Riedewald till och gav Sheffield United ledningen.

I 53:e minuten nätade Thomas Cannon framspelad av Harrison Burrows och gjorde 0–2.

Stoke Citys Ben Wilmot gjorde 1–2 i 65:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Stoke City.

I den 88:e minuten fick Stoke Citys Ben Pearson rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista två minuterna.

Stoke City har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–9 i målskillnad.

Det här betyder att Sheffield United ligger på 18:e plats i tabellen och Stoke City är på tionde plats. Ett tapp för Stoke City som låg på fjärde plats så sent som den 5 december.

När lagen möttes senast vann Sheffield U med 4–0.

Torsdag 1 januari spelar Stoke City borta mot Hull 16.00 och Sheffield United mot Leicester hemma 18.30 på Bramall Lane.

Stoke City–Sheffield United 1–2 (0–0)

Championship, Bet365 Stadium

Mål: 0–1 (47) Jairo Riedewald, 0–2 (53) Thomas Cannon (Harrison Burrows), 1–2 (65) Ben Wilmot.

Varningar, Sheffield United: Femi Seriki.

Utvisningar, Stoke City: Ben Pearson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 1-1-3

Sheffield United: 2-1-2

Nästa match:

Stoke City: Hull City AFC, borta, 1 januari 16.00

Sheffield United: Leicester City FC, hemma, 1 januari 18.30