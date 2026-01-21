Ny seger för Southampton mot Sheffield United

Seger för Southampton med 1–0 mot Sheffield United

Leo Scienza matchvinnare för Southampton

Andra raka förlusten för Sheffield United

Southampton fortsätter att vinna mot Sheffield United i Championship. På onsdagen segrade Southampton på nytt – den här gången med 1–0 (1–0) hemma på St. Mary’s Stadium. Det var Southamptons sjunde raka seger mot Sheffield United.

Leo Scienza stod för Southamptons avgörande mål efter sju minuter.

Det här var Southamptons femte nolla den här säsongen.

Southampton–Sheffield United – mål för mål

Southampton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har två vinster och tre förluster och 8–9 i målskillnad.

Det här betyder att Southampton ligger på 15:e plats i tabellen och Sheffield United är på 17:e plats. Southampton har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 25 december låg laget på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Southampton med 2–1.

I nästa omgång har Southampton Portsmouth borta på Fratton Park, söndag 25 januari 13.00. Sheffield United spelar hemma mot Ipswich lördag 24 januari 16.00.

Southampton–Sheffield United 1–0 (1–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (7) Leo Scienza (Welington).

Varningar, Southampton: Shea Charles, Leo Scienza, Caspar Jander. Sheffield United: Callum O’Hare.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 1-2-2

Sheffield United: 2-0-3

Nästa match:

Southampton: Portsmouth FC, borta, 25 januari 13.00

Sheffield United: Ipswich Town FC, hemma, 24 januari 16.00