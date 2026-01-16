Ny seger för Sporting Lissabon mot Casa Pia

Sporting Lissabon vann med 3–0 mot Casa Pia

Sporting Lissabons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sporting Lissabons Geny Catamo tvåmålsskytt

Sporting Lissabon har haft det lätt mot Casa Pia i Primeira Liga herr. Och på fredagen vann Sporting Lissabon på nytt – den här gången med 3–0 (2–0) hemma på Estadio Jose Alvalade. Det var Sporting Lissabons åttonde raka seger mot Casa Pia.

Sporting Lissabon höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Segern var Sporting Lissabons fjärde på de senaste fem matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Geny Catamo tvåmålsskytt för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon tog ledningen i 38:e minuten genom Geny Catamo. Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen återigen genom Geny Catamo framspelad av Goncalo Inacio.

Sporting Lissabon gjorde också 3–0 genom Daniel Braganca i 78:e minuten. I den 89:e minuten fick Casa Pias Claudio Mendes rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista sista minuterna.

Det här betyder att Sporting Lissabon är kvar på andra plats och Casa Pia stannar på 15:e plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Sporting Lissabon med 2–0.

I nästa omgång har Sporting Lissabon Arouca borta på Municipal de Arouca, lördag 24 januari 19.00. Casa Pia spelar hemma mot AVS fredag 23 januari 21.15.

Sporting Lissabon–Casa Pia 3–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Alvalade

Mål: 1–0 (38) Geny Catamo, 2–0 (43) Geny Catamo (Goncalo Inacio), 3–0 (78) Daniel Braganca.

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-1-0

Casa Pia: 1-2-2

Nästa match:

Sporting Lissabon: Arouca, borta, 24 januari 19.00

Casa Pia: AVS Futebol, hemma, 23 januari 21.15