Ny tungt poängtapp för Haninge – som tvingas lämna serien

Oavgjort i mötet mellan Haninge och Enköping SK Herr

Haninge nu 14:e, Enköping SK Herr på elfte plats

Haninge tog poäng efter förlusten senast

Det fanns all anledning för Haninge att sörja efter hemmamatchen mot Enköping SK Herr på Torvalla IP. Laget fick bara oavgjort – matchen slutade 0–0 – och Haninge åker därmed ur Ettan norra herr.

Haninge–Enköping SK Herr – mål för mål

Haninge har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping SK Herr har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad. Det här var Haninges femte oavgjorda match den här säsongen.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Haninge slutar på 14:e plats och Enköping SK Herr på elfte plats.

Haninge–Enköping SK Herr 0–0

Ettan norra herr, Torvalla IP

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Haninge: 1-1-3

Enköping SK Herr: 1-2-2