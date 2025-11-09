Ny tungt poängtapp för Haninge – som tvingas lämna serien
- Oavgjort i mötet mellan Haninge och Enköping SK Herr
- Haninge nu 14:e, Enköping SK Herr på elfte plats
- Haninge tog poäng efter förlusten senast
Det fanns all anledning för Haninge att sörja efter hemmamatchen mot Enköping SK Herr på Torvalla IP. Laget fick bara oavgjort – matchen slutade 0–0 – och Haninge åker därmed ur Ettan norra herr.
Haninge–Enköping SK Herr – mål för mål
Haninge har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping SK Herr har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad. Det här var Haninges femte oavgjorda match den här säsongen.
Det här var sista matchen och resultatet betyder att Haninge slutar på 14:e plats och Enköping SK Herr på elfte plats.
Haninge–Enköping SK Herr 0–0
Ettan norra herr, Torvalla IP
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Haninge: 1-1-3
Enköping SK Herr: 1-2-2
