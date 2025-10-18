Oavgjort för Augsburg mot Köln på bortaplan

Kryss mellan Köln och Augsburg

Said El Mala kvitterade i 76:e minuten

Köln nu sjätte, Augsburg på 13:e plats

Det blev delad pott när Köln tog emot Augsburg i Bundesliga. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).

Köln–Augsburg – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Fabian Rieder 1–0 till Augsburg i den 54:e minuten på straff.

Said El Mala kvitterade för Köln med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Köln har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Augsburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–10 i målskillnad.

För Augsburg gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Köln är på sjätte plats.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då på WWK ARENA.

Nästa motstånd för Augsburg är Red Bull Leipzig. Lagen möts lördag 25 oktober 15.30 på WWK ARENA.

Köln–Augsburg 1–1 (0–0)

Bundesliga, RheinEnergieStadion

Mål: 0–1 (54) Fabian Rieder, 1–1 (76) Said El Mala.

Varningar, Köln: Isak Johannesson, Jan Uwe Thielmann. Augsburg: Anton Kade, Kristijan Jakic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 1-2-2

Augsburg: 1-1-3

Nästa match:

Augsburg: RB Leipzig, hemma, 25 oktober