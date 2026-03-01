Oavgjort för Auxerre på bortaplan mot Lorient
- Oavgjort i mötet mellan Lorient och Auxerre
- Bamba Dieng kvitterade i 29:e minuten
- Lille blir nästa motstånd för Lorient
Hemmalaget Lorient och Auxerre tog en poäng var i mötet i Ligue 1 herr. Matchen slutade 2–2 (2–2).
Lorient–Auxerre – mål för mål
Marvin Senaya gjorde 1–0 till Auxerre efter bara en minut. I 19:e minuten kvitterade Lorient när Bamba Dieng slog till. Auxerre tog ledningen på nytt i 24:e minuten när Josue Casimir hittade rätt. Lorient kvitterade till 2–2 bara fem minuter senare återigen genom Bamba Dieng. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 2–2.
När lagen senast möttes vann Auxerre med 1–0.
Nästa motstånd för Auxerre är Strasbourg. Lagen möts lördag 7 mars 19.00 på Stade de l’Abbe-Deschamps.
Lorient–Auxerre 2–2 (2–2)
Ligue 1 herr, Stade du Moustoir
Mål: 0–1 (1) Marvin Senaya, 1–1 (19) Bamba Dieng, 1–2 (24) Josue Casimir, 2–2 (29) Bamba Dieng.
Varningar, Lorient: Bamba Dieng. Auxerre: Lassine Sinayoko, Marvin Senaya, Danny Namaso.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lorient: 2-2-1
Auxerre: 1-3-1
Nästa match:
Auxerre: RC Strasbourg Alsace, hemma, 7 mars 19.00
