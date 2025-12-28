Oavgjort för Bologna hemma mot Sassuolo

Oavgjort mellan Bologna och Sassuolo

Tarik Muharemovic kvitterade i 63:e minuten

Inter nästa för Bologna

Lagen delade på poängen när Bologna och gästande Sassuolo möttes i Serie A, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Bologna.

Bologna–Sassuolo – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men direkt efter pausen slog Giovanni Fabbian till på passning från Nadir Zortea och gav Bologna ledningen.

Tarik Muharemovic slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Armand Lauriente och kvitterade för Sassuolo. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Bologna har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Stadio Mapei – Citta del Tricolore.

Nästa motstånd för Bologna är Inter. Lagen möts söndag 4 januari 20.45 på Giuseppe Meazza.

Bologna–Sassuolo 1–1 (0–0)

Serie A, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 1–0 (47) Giovanni Fabbian (Nadir Zortea), 1–1 (63) Tarik Muharemovic (Armand Lauriente).

Varningar, Bologna: Federico Ravaglia, Benjamin Dominguez. Sassuolo: Armand Lauriente, Alieu Fadera, Fali Cande.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 1-2-2

Sassuolo: 1-2-2

Nästa match:

Bologna: Inter, borta, 4 januari 20.45