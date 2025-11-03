Oavgjort för Degerfors hemma mot Hammarby

Oavgjort mellan Degerfors och Hammarby

Elias Barsoum kvitterade i 80:e minuten

Degerfors nu 14:e, Hammarby på andra plats

Hemmalaget Degerfors och Hammarby spelade oavgjort i Allsvenskan, 1–1 (0–0) på måndagen.

Degerfors–Hammarby – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Adrian Lahdo på pass av Montader Madjed gav Hammarby ledningen.

Elias Barsoum kvitterade för Degerfors framspelad av Daniel Sundgren i 80:e minuten. 1–1-målet blev matchens sista.

Degerfors har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hammarby har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–5 i målskillnad. Det här var Degerfors sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är Degerfors på 14:e plats i tabellen medan Hammarby är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Hammarby IF med 1–0.

På söndag 9 november 15.00 spelar Degerfors borta mot Brommapojkarna och Hammarby hemma mot Elfsborg.

Degerfors–Hammarby 1–1 (0–0)

Allsvenskan, Stora Valla

Mål: 0–1 (57) Adrian Lahdo (Montader Madjed), 1–1 (80) Elias Barsoum (Daniel Sundgren).

Varningar, Degerfors: Leon Hien.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Degerfors: 2-2-1

Hammarby: 3-1-1

Nästa match:

Degerfors: IF Brommapojkarna, borta, 9 november

Hammarby: IF Elfsborg, hemma, 9 november