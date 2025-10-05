Oavgjort för IFK Lidingö hemma mot FC Djursholm

Kryss mellan IFK Lidingö och FC Djursholm

IFK Lidingö nu sjätte, FC Djursholm på åttonde plats

Bergnäset nästa motstånd för IFK Lidingö

Hemmalaget IFK Lidingö och FC Djursholm spelade oavgjort i division 1 norra dam, 1–1 (1–1) på söndagen.

– En bra match spelmässigt, men vi är inte nöjda med poängen. Djursholm hade en bättre period i början av första halvlek, men sedan tog vi över de sista 20 minuterna och skapade många chanser. I andra halvlek började vi med kontroll, stort bollinnehav och flera riktigt vassa målchanser, men antingen slarvade vi i avsluten eller så stod Djursholms målvakt för några riktigt fina räddningar. Som sagt, nöjd med spelet, men inte med resultatet, kommenterade IFK Lidingös tränare Kianoosh Mostaghimi.

IFK Lidingö–FC Djursholm – mål för mål

Hemmalagets mål gjordes av Nea Flyborg medan bortalagets mål noterades på Anna Backman.

IFK Lidingö har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan FC Djursholm har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 16–10 i målskillnad. Det här var IFK Lidingös fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är IFK Lidingö på sjätte plats i tabellen medan FC Djursholm är på åttonde plats.

I nästa match, söndag 12 oktober möter IFK Lidingö Bergnäset borta på JIAB-vallen 13.00 medan FC Djursholm spelar hemma mot Täby FK 18.00.