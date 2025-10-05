Oavgjort för Lille hemma mot PSG
- Lille och PSG kryssade
- Ethan Mbappe kvitterade i 85:e minuten
- Lille nu sjunde, PSG på första plats
Lagen delade på poängen när Lille och gästande PSG möttes i Ligue 1 herr, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Lille–PSG – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Nuno Mendes 1–0 till PSG i den 66:e minuten.
Med fem minuter kvar att spela kvitterade Lille genom Ethan Mbappe. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Det här var Lilles andra oavgjorda match den här säsongen.
I tabellen innebär det här att PSG nu leder serien. Lille är på sjunde plats. Lille har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 18 september låg laget på andra plats.
Den 18 januari möts lagen återigen, då på Parc des Princes.
Lille tar sig an Nantes i nästa match borta söndag 19 oktober 20.45. PSG möter Strasbourg hemma fredag 17 oktober 20.45.
Lille–PSG 1–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy
Mål: 0–1 (66) Nuno Mendes, 1–1 (85) Ethan Mbappe.
Varningar, PSG: Lucas Hernandez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lille: 2-1-2
PSG: 3-1-1
Nästa match:
Lille: Nantes, borta, 19 oktober
PSG: RC Strasbourg Alsace, hemma, 17 oktober
