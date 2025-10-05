Oavgjort för Lille hemma mot PSG

Lille och PSG kryssade

Ethan Mbappe kvitterade i 85:e minuten

Lille nu sjunde, PSG på första plats

Lagen delade på poängen när Lille och gästande PSG möttes i Ligue 1 herr, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Lille–PSG – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Nuno Mendes 1–0 till PSG i den 66:e minuten.

Med fem minuter kvar att spela kvitterade Lille genom Ethan Mbappe. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Lilles andra oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att PSG nu leder serien. Lille är på sjunde plats. Lille har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 18 september låg laget på andra plats.

Den 18 januari möts lagen återigen, då på Parc des Princes.

Lille tar sig an Nantes i nästa match borta söndag 19 oktober 20.45. PSG möter Strasbourg hemma fredag 17 oktober 20.45.

Lille–PSG 1–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy

Mål: 0–1 (66) Nuno Mendes, 1–1 (85) Ethan Mbappe.

Varningar, PSG: Lucas Hernandez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 2-1-2

PSG: 3-1-1

Nästa match:

Lille: Nantes, borta, 19 oktober

PSG: RC Strasbourg Alsace, hemma, 17 oktober