Oavgjort för Milan mot Roma på bortaplan

Oavgjort i mötet mellan Roma och Milan

Lorenzo Pellegrini kvitterade i 74:e minuten

Roma nu fjärde, Milan på andra plats

Lagen delade på poängen när Roma och gästande Milan möttes i Serie A, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var 21:a matchen i rad utan förlust för Milan.

Roma–Milan – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Koni De Winter på pass av Luka Modric gav Milan ledningen. I 74:e minuten kvitterade Lorenzo Pellegrini för Roma på straff. 1–1-målet blev matchens sista.

Roma har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Milan har två vinster och tre oavgjorda och 7–4 i målskillnad.

Det här betyder att Roma är kvar på fjärde plats och Milan stannar på andra plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Milan med 1–0.

Nästa motstånd för Milan är Bologna. Lagen möts tisdag 3 februari 20.45 på Stadio Renato Dell’Ara.

Roma–Milan 1–1 (0–0)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 0–1 (62) Koni De Winter (Luka Modric), 1–1 (74) Lorenzo Pellegrini.

Varningar, Milan: Mike Maignan, Luka Modric, Adrien Rabiot, Zachary Athekame.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 3-1-1

Milan: 2-3-0

Nästa match:

Milan: Bologna, borta, 3 februari 20.45