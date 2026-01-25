Oavgjort för Milan mot Roma på bortaplan
- Oavgjort i mötet mellan Roma och Milan
- Lorenzo Pellegrini kvitterade i 74:e minuten
- Roma nu fjärde, Milan på andra plats
Lagen delade på poängen när Roma och gästande Milan möttes i Serie A, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Det var 21:a matchen i rad utan förlust för Milan.
Roma–Milan – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Koni De Winter på pass av Luka Modric gav Milan ledningen. I 74:e minuten kvitterade Lorenzo Pellegrini för Roma på straff. 1–1-målet blev matchens sista.
Roma har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Milan har två vinster och tre oavgjorda och 7–4 i målskillnad.
Det här betyder att Roma är kvar på fjärde plats och Milan stannar på andra plats, i serien.
När lagen senast möttes vann Milan med 1–0.
Nästa motstånd för Milan är Bologna. Lagen möts tisdag 3 februari 20.45 på Stadio Renato Dell’Ara.
Roma–Milan 1–1 (0–0)
Serie A, Stadio Olimpico, Rome
Mål: 0–1 (62) Koni De Winter (Luka Modric), 1–1 (74) Lorenzo Pellegrini.
Varningar, Milan: Mike Maignan, Luka Modric, Adrien Rabiot, Zachary Athekame.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Roma: 3-1-1
Milan: 2-3-0
Nästa match:
Milan: Bologna, borta, 3 februari 20.45
