Oavgjort för Mönchengladbach mot Köln på bortaplan

Köln och Mönchengladbach spelade oavgjort i mötet i Bundesliga på RheinEnergieSTADION på lördagen. Matchen slutade 3–3 (2–2).

Köln–Mönchengladbach – mål för mål

Jens Castrop gjorde 1–0 till Mönchengladbach efter bara en minut. Men redan i fjärde minuten slog Said El Mala till och kvitterade till 1–1. Köln tog ledningen bara tre minuter senare genom Ragnar Ache på pass av Jakub Kaminski. Mönchengladbach kvitterade till 2–2 i 20:e minuten när Philipp Sander slog till.

Jens Castrop fick utdelning på nytt med en halvtimme kvar att spela framspelad av Yannik Engelhardt och gav Mönchengladbach ledningen. Med sex minuter kvar att spela kvitterade Köln genom Eric Martel framspelad av Florian Kainz. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Lagens första möte för säsongen vann Mönchengladbach med 3–1.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är Heidenheim. Lagen möts lördag 4 april 15.30 på Borussia-Park.

Mål: 0–1 (1) Jens Castrop, 1–1 (4) Said El Mala, 2–1 (7) Ragnar Ache (Jakub Kaminski), 2–2 (20) Philipp Sander, 2–3 (60) Jens Castrop (Yannik Engelhardt), 3–3 (84) Eric Martel (Florian Kainz).

Varningar, Köln: Florian Kainz, Jan Thielmann, Eric Martel, Marvin Schwabe, Jakub Kaminski, Isak Bergmann Johannesson, Cenk Ozkacar. Mönchengladbach: Rocco Reitz, Haris Tabakovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 0-3-2

Mönchengladbach: 2-1-2

