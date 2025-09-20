Oavgjort för Verona hemma mot Juventus

1–1 mellan Verona och Juventus

Gift Orban kvitterade i 44:e minuten

Roma nästa motstånd för Verona

Hemmalaget Verona och Juventus tog en poäng var i mötet i Serie A. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Verona.

Verona–Juventus – mål för mål

Juventus fick en bra start på matchen. Francisco Conceicao gjorde målet på pass av Kephren Thuram, redan i 19:e minuten.

Verona kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek, genom Gift Orban på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Det här var Veronas tredje oavgjorda match den här säsongen.

När lagen senast möttes blev det seger för Juventus med 2–0.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj.

Nästa motstånd för Verona är Roma. Lagen möts söndag 28 september 15.00. Juventus tar sig an Atalanta hemma lördag 27 september 18.00.

Verona–Juventus 1–1 (1–1)

Serie A

Mål: 0–1 (19) Francisco Conceicao (Kephren Thuram), 1–1 (44) Gift Orban.

Varningar, Verona: Antoine Bernede, Jean Akpa, Gift Orban. Juventus: Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Lloyd Kelly.

Nästa match:

Verona: Roma, borta, 28 september

Juventus: Atalanta, hemma, 27 september