Sandvikens IF hämtade upp underläge borta mot IFK Lidingö

Oavgjort mellan IFK Lidingö och Sandvikens IF

IFK Lidingö nu elfte, Sandvikens IF på andra plats

Karlberg nästa motståndare för IFK Lidingö

IFK Lidingö ledde med 1–0 i paus hemma mot Sandvikens IF i division 1 norra dam. I andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen och matchen slutade oavgjort, 1–1.

Sandvikens IF:s tränare Niclas Kollgård tyckte så här om matchen:

– En okej start från vår sida första 15–20 där vi skapar otroligt mycket och vi följer våra principer i anfallsspelet. Tyvärr faller vi ifrån och kan inte hålla oss till bestämd matchplan och vi spelar inte alls bra efter det. Beröm till Lidingö för bra genomförd match, men vi åker hem med två tappade poäng.

IFK Lidingö–Sandvikens IF – mål för mål

Målgörare för IFK Lidingö var Astrid Borglund, medan målet för Sandvikens IF gjordes av Alva Sågström.

För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Sandvikens IF är på andra plats.

I nästa match, lördag 26 april, har IFK Lidingö Karlberg borta på Stadshagens IP 13.00, medan Sandvikens IF spelar hemma mot Bergnäset 12.00.