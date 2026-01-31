Oavgjort mellan Millwall och Sheffield United
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan Millwall och Sheffield United
- Mihailo Ivanovic kvitterade i 19:e minuten
- Millwall nu femte, Sheffield United på 17:e plats
Hemmalaget Millwall och Sheffield United spelade oavgjort i Championship, 1–1 (1–1) på lördagen.
Millwall–Sheffield United – mål för mål
Sheffield United startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Andre Brooks slog till efter förarbete från Gustavo Hamer redan i 17:e minuten. 1–1 kom i 19:e minuten när Mihailo Ivanovic slog till assisterad av Caleb Taylor. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.
Millwall har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–5 i målskillnad.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Millwall på femte plats och Sheffield United på 17:e plats.
När lagen senast möttes vann Millwall med 1–0.
Lördag 7 februari 16.01 spelar Millwall borta mot Wrexham. Sheffield United möter Oxford United hemma på Bramall Lane tisdag 3 februari 20.45.
Millwall–Sheffield United 1–1 (1–1)
Championship, The Den
Mål: 0–1 (17) Andre Brooks (Gustavo Hamer), 1–1 (19) Mihailo Ivanovic (Caleb Taylor).
Varningar, Millwall: Jake Cooper, Casper De Norre. Sheffield United: Mark Mcguinness.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Millwall: 3-1-1
Sheffield United: 2-1-2
Nästa match:
Millwall: Wrexham AFC, borta, 7 februari 16.01
Sheffield United: Oxford Utd, hemma, 3 februari 20.45
Den här artikeln handlar om: