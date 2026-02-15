Oavgjort mellan Napoli och Roma

Napoli och Roma kryssade

Alisson Santos kvitterade i 82:a minuten

Napoli nu tredje, Roma på fjärde plats

Napoli och Roma tog en poäng var i mötet i Serie A på Diego Armando Maradona. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Napoli–Roma – mål för mål

Roma fick en bra start på matchen när Donyell Malen slog till redan i sjunde minuten. Napoli kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Leonardo Spinazzola.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Donyell Malen på straff gav Roma ledningen. Alisson Santos såg till att Napoli kvitterade med åtta minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Romas nya tabellposition är fjärde plats medan Napoli är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Napoli med 1–0.

Nästa motstånd för Napoli är Atalanta. Lagen möts söndag 22 februari 15.00 på New Balance Arena.

Napoli–Roma 2–2 (1–1)

Serie A, Diego Armando Maradona

Mål: 0–1 (7) Donyell Malen, 1–1 (40) Leonardo Spinazzola, 1–2 (71) Donyell Malen, 2–2 (82) Alisson Santos.

Varningar, Napoli: Amir Rrahmani. Roma: Gianluca Mancini.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 3-1-1

Roma: 2-2-1

Nästa match:

Napoli: Atalanta, borta, 22 februari 15.00