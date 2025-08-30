Oavgjort möte mellan Boo och P 18 IK

Oavgjort mellan Boo och P 18 IK

Boo nu sjätte, P 18 IK på elfte plats

Hertzöga nästa motstånd för Boo

Hemmalaget Boo och P 18 IK tog en poäng var i mötet i division 1 mellersta dam. Matchen slutade 2–2.

– Det gäller att jobba hela vägen in i kaklet och det gjorde P18. På matchens sista spark kvitterar de till 2–2 och det säger allt om hur våra känslor var efteråt. Men som sagt, stark jobbat av P18 att inte ge upp, kommenterade Boos lagledare Mikael Dahlin.

Boo–P 18 IK – mål för mål

Boo har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 13–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan P 18 IK har tre vinster och två oavgjorda och 10–2 i målskillnad. Det här var Boos sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Boo stannar därmed på sjätte plats, och P 18 IK på elfte plats, i tabellen.

Boo tar sig an Hertzöga i nästa match borta lördag 6 september 13.00. P 18 IK möter samma dag 12.00 Tyresö FF hemma.