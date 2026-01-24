Oavgjort möte mellan Burnley och Tottenham

2–2 mellan Burnley och Tottenham

Cristian Romero kvitterade på tilläggstid

Sunderland nästa motstånd för Burnley

Burnley och Tottenham fick en poäng var i mötet i Premier League. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Det var 14:e matchen i rad utan seger för Burnley.

Burnley–Tottenham – mål för mål

Micky van de Ven gjorde 1–0 till gästande Tottenham i 38:e minuten. Burnley kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Axel Tuanzebe.

Lyle Foster gav Burnley ledningen i 76:e minuten. Kvitteringen kom på tilläggstid när Cristian Romero slog till och gjorde mål för Tottenham assisterad av Wilson Odobert. 2–2-målet blev matchens sista.

Burnley har tre oavgjorda och två förluster och 6–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har tre oavgjorda och två förluster och 6–8 i målskillnad.

Nästa motstånd för Burnley är Sunderland. Lagen möts måndag 2 februari 21.00.

Burnley–Tottenham 2–2 (1–1)

Premier League

Mål: 0–1 (38) Micky van de Ven, 1–1 (45) Axel Tuanzebe, 2–1 (76) Lyle Foster, 2–2 (90) Cristian Romero (Wilson Odobert).

Varningar, Burnley: Josh Laurent.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-3-2

Tottenham: 0-3-2

Nästa match:

Burnley: Sunderland AFC, borta, 2 februari 21.00