Oavgjort möte mellan Rayo Vallecano och Celta Vigo

Oavgjort mellan Rayo Vallecano och Celta Vigo

Jorge De Frutos kvitterade i 65:e minuten

Rayo Vallecano nu 15:e, Celta Vigo på 14:e plats

Hemmalaget Rayo Vallecano och Celta Vigo tog en poäng var i mötet i La Liga. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano–Celta Vigo – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Borja Iglesias till på pass av Hugo Sotelo och gav Celta Vigo ledningen.

I 65:e minuten nätade Jorge De Frutos, och kvitterade för Rayo Vallecano. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Rayo Vallecanos andra oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Rayo Vallecano på 15:e plats och Celta Vigo på 14:e plats.

Lagen möts på nytt den 18 januari.

I nästa omgång har Rayo Vallecano Atletico Madrid borta på Wanda Metropolitano, onsdag 24 september 21.30. Celta Vigo spelar borta mot Elche söndag 28 september 16.15.

Rayo Vallecano–Celta Vigo 1–1 (0–0)

La Liga

Mål: 0–1 (49) Borja Iglesias (Hugo Sotelo), 1–1 (65) Jorge De Frutos.

Varningar, Rayo Vallecano: Isi Palazon. Celta Vigo: Javi Rueda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 1-2-2

Celta Vigo: 0-5-0

Nästa match:

Rayo Vallecano: Atletico de Madrid, borta, 24 september

Celta Vigo: Elche, borta, 28 september