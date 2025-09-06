Oavgjort möte mellan Team TG och Trelleborg

1–1 mellan Team TG och Trelleborg

Thelma Persson Welin kvitterade i 39:e minuten

Mallbacken nästa motståndare för Team TG

Hemmalaget Team TG och Trelleborg tog en poäng var i mötet i Elitettan. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Team TG–Trelleborg – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Team TG tog ledningen i 22:a minuten, genom Moa Våglund.

Trelleborg kvitterade till 1–1 i 39:e minuten, genom Thelma Persson Welin. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.

Det här var Team TG:s andra oavgjorda match den här säsongen.

Lördag 13 september möter Team TG Mallbacken borta 13.00 och Trelleborg möter Kif Örebro hemma 15.00.

Team TG–Trelleborg 1–1 (1–1)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 1–0 (22) Moa Våglund, 1–1 (39) Thelma Persson Welin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 1-1-3

Trelleborg: 2-2-1

Nästa match:

Team TG: Mallbackens IF Sunne, borta, 13 september

Trelleborg: Kif Örebro, hemma, 13 september