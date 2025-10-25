Oavgjort möte mellan Umeå FC och Varberg
- Oavgjort i mötet mellan Umeå FC och Varberg
- Elias Cederblad kvitterade i 75:e minuten
- Umeå FC nu 16:e, Varberg på femte plats
Det blev en poäng var när Umeå FC och Varberg spelade oavgjort i mötet i Superettan på Umeå Energi Arena på lördagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).
Umeå FC–Varberg – mål för mål
Edvin Tellgren öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Varberg ledningen.
Umeå FC kvitterade till 1–1 i 39:e minuten när Eythor Martin Björgolfsson fick träff framspelad av Jörgen Voilås. I 55:e minuten slog Isak Vidjeskog till och gav Varberg ledningen.
I 75:e minuten kvitterade Elias Cederblad för Umeå FC framspelad av Leo Frigell Jansson. Det fastställde slutresultatet till 2–2.
Det här var Umeå FC:s sjunde oavgjorda match den här säsongen.
Med två omgångar kvar är Umeå FC sist i serien medan Varberg är på femte plats.
När lagen senast möttes vann Varbergs BoIS med 4–0.
Lördag 1 november 15.00 möter Umeå FC Sandvikens IF hemma på Umeå Energi Arena medan Varberg spelar hemma mot Brage.
Umeå FC–Varberg 2–2 (1–1)
Superettan, Umeå Energi Arena
Mål: 0–1 (11) Edvin Tellgren, 1–1 (39) Eythor Martin Björgolfsson (Jörgen Voilås), 1–2 (55) Isak Vidjeskog, 2–2 (75) Elias Cederblad (Leo Frigell Jansson).
Varningar, Umeå FC: Stefan Lindmark, Tim Olsson, Yiriyon Gideon Yaw. Varberg: Emil Hellman, Isak Vidjeskog, Zakaria Loukili.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Umeå FC: 2-1-2
Varberg: 0-4-1
Nästa match:
Umeå FC: Sandvikens IF, hemma, 1 november
Varberg: IK Brage, hemma, 1 november
