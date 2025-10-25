Oavgjort möte mellan Umeå FC och Varberg

Oavgjort i mötet mellan Umeå FC och Varberg

Elias Cederblad kvitterade i 75:e minuten

Umeå FC nu 16:e, Varberg på femte plats

Det blev en poäng var när Umeå FC och Varberg spelade oavgjort i mötet i Superettan på Umeå Energi Arena på lördagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Umeå FC–Varberg – mål för mål

Edvin Tellgren öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Varberg ledningen.

Umeå FC kvitterade till 1–1 i 39:e minuten när Eythor Martin Björgolfsson fick träff framspelad av Jörgen Voilås. I 55:e minuten slog Isak Vidjeskog till och gav Varberg ledningen.

I 75:e minuten kvitterade Elias Cederblad för Umeå FC framspelad av Leo Frigell Jansson. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Umeå FC:s sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Umeå FC sist i serien medan Varberg är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Varbergs BoIS med 4–0.

Lördag 1 november 15.00 möter Umeå FC Sandvikens IF hemma på Umeå Energi Arena medan Varberg spelar hemma mot Brage.

Umeå FC–Varberg 2–2 (1–1)

Superettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (11) Edvin Tellgren, 1–1 (39) Eythor Martin Björgolfsson (Jörgen Voilås), 1–2 (55) Isak Vidjeskog, 2–2 (75) Elias Cederblad (Leo Frigell Jansson).

Varningar, Umeå FC: Stefan Lindmark, Tim Olsson, Yiriyon Gideon Yaw. Varberg: Emil Hellman, Isak Vidjeskog, Zakaria Loukili.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå FC: 2-1-2

Varberg: 0-4-1

Nästa match:

Umeå FC: Sandvikens IF, hemma, 1 november

Varberg: IK Brage, hemma, 1 november