Oavgjort toppmöte mellan Middlesbrough och Stoke City

Oavgjort mellan Middlesbrough och Stoke City

Middlesbrough nu första, Stoke City på andra plats

Portsmouth nästa motståndare för Middlesbrough

Det blev oavgjort, 0–0, i matchen mellan de båda topplagen i Championship, Middlesbrough och gästande Stoke City, på tisdagen.

Resultatet innebär att Middlesbrough fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter fem vinster och tre oavgjorda matcher.

Middlesbrough–Stoke City – mål för mål

Middlesbrough har två segrar och tre oavgjorda och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–3 i målskillnad. Det här var Middlesbroughs tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Stoke City ligger på andra plats i tabellen och att Middlesbrough leder serien. Fyra poäng skiljer lagen åt.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 januari.

Lördag 4 oktober möter Middlesbrough Portsmouth borta 16.00 och Stoke City möter Blackburn borta 13.30.

Middlesbrough–Stoke City 0–0