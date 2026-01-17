Obesegrade i nio matcher i rad – men mot Manchester United kom förlusten

Manchester United vann med 2–0 mot Manchester City

Bryan Mbeumo avgjorde för Manchester United

Manchester United höll tätt bakåt

Manchester City har varit imponerande stabilt senaste tiden i Premier League och hade inför matchen nio matcher i rad utan förlust. Mot Manchester United på bortaplan tog det dock stopp. 2–0 (0–0) blev segersiffrorna för Manchester United.

Arsenal nästa för Manchester United

Efter en mållös första halvlek gjorde Bryan Mbeumo 1–0 till Manchester United i den 65:e minuten. Patrick Dorgu ökade Manchester Uniteds ledning i 76:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Nästa motstånd för Manchester City är Wolverhampton. Lagen möts lördag 24 januari 16.00 på Etihad Stadium.

Manchester United–Manchester City 2–0 (0–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (65) Bryan Mbeumo, 2–0 (76) Patrick Dorgu.

Varningar, Manchester United: Luke Shaw, Diogo Dalot. Manchester City: Rodri, Rico Lewis, Nico O’reilly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 2-3-0

Manchester City: 1-3-1

Nästa match:

Manchester City: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 24 januari 16.00