Obesegrade matchraden förlängd för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund vann med 2–0 mot Mönchengladbach

Julian Brandt avgjorde för Borussia Dortmund

Mönchengladbachs andra raka förlust

Borussia Dortmund fortsätter vara svårslaget i Bundesliga. I matchen mot Mönchengladbach hemma blev det seger med 2–0 (1–0). Det var åttonde matchen i rad utan förlust.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Borussia Dortmund höll nollan.

Eintracht Frankfurt nästa för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Julian Brandt nätade redan i tionde minuten.

2–0-målet kom på stopptid när Maximilian Beier slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Borussia Dortmund ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Mönchengladbach är på elfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 2 maj på Borussia-Park.

Fredag 9 januari 20.30 spelar Borussia Dortmund borta mot Eintracht Frankfurt. Mönchengladbach möter Augsburg hemma på Borussia-Park söndag 11 januari 15.30.

Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (1–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (10) Julian Brandt, 2–0 (90) Maximilian Beier.

Varningar, Borussia Dortmund: Emre Can, Nico Schlotterbeck. Mönchengladbach: Luca Netz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 3-2-0

Mönchengladbach: 2-1-2

Nästa match:

Borussia Dortmund: Eintracht Frankfurt, borta, 9 januari 20.30

Mönchengladbach: Augsburg, hemma, 11 januari 15.30