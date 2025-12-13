Obesegrade matchraden förlängd för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon vann med 6–0 mot AVS

Sporting Lissabons femte seger på de senaste sex matcherna

Luis Suarez avgjorde för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon fortsätter vara svårslaget i Primeira Liga herr. I matchen mot AVS hemma blev det seger med 6–0 (3–0). Det var tionde matchen i rad utan förlust.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Sporting Lissabons målvakter höll nollan.

Guimaraes nästa för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon tog ledningen i 32:a minuten genom Luis Suarez.

Laget ökade också ledningen till 2–0 när Maxi Araujo hittade rätt i 35:e minuten.

Sporting Lissabon ökade ledningen på nytt, till 3–0, bara två minuter senare genom Geny Catamo.

Direkt efter pausen ökade Maxi Araujo Sporting Lissabons ledning.

I 53:e minuten slog Luis Suarez till återigen och gjorde 5–0.

Geny Catamo gjorde också 6–0 i 90:e minuten.

Sporting Lissabon stannar därmed på andra plats och AVS sist, på 18:e plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 april.

Tisdag 23 december 21.45 spelar Sporting Lissabon borta mot Guimaraes. AVS möter Nacional hemma söndag 21 december 16.30.

Sporting Lissabon–AVS 6–0 (3–0)

Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade

Mål: 1–0 (32) Luis Suarez, 2–0 (35) Maxi Araujo, 3–0 (37) Geny Catamo, 4–0 (47) Maxi Araujo, 5–0 (53) Luis Suarez, 6–0 (90) Geny Catamo.

Varningar, Sporting Lissabon: Ricardo Mangas. AVS: Gustavo Assuncao, Ponck, Ruben Semedo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-1-0

AVS: 0-2-3

Nästa match:

Sporting Lissabon: Vitoria Guimaraes, borta, 23 december 21.45

AVS: CD Nacional Funchal, hemma, 21 december 16.30