Obesegrade sviten håller i sig för Eskilsminne – efter 4–3 mot Vellinge

Seger för Eskilsminne med 4–3 mot Vellinge

Nova Karlsson gjorde två mål för Eskilsminne

Andra raka nederlaget för Vellinge

Det fortsätter gå bra för Eskilsminne. I matchen mot Vellinge borta kom åttonde matchen i rad utan förlust. 3–4 (3–0) slutade matchen i division 1 södra dam.

– Härligt att kunna vända matchen i andra halvlek, kommenterade Eskilsminnes huvudtränare Iztok Pristovnik.

Vellinges huvudtränare Roger Nilsson tyckte så här om matchen:

– Efter ledning med 3–0 i halvtid var det inte mycket som tydde på att Eskilsminne skulle vända på matchen. Men deras tidiga reducering i andra halvlek gav dem en boost och detta i kombination med att vi mer eller mindre föll ihop som ett korthus gjorde att de till slut kunde vinna matchen rättvist.

Det var en imponerande vändning av Eskilsminne, som låg under med 0–3 i halvtid.

Eskilsminnes Nova Karlsson tvåmålsskytt

Nova Karlsson gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Matilda Andersson och Alma Bertilsson, målen för Vellinge gjordes av Elin Svensson 2 och Rio Strand.

Det här var Vellinges fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Eskilsminnes tredje uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Vellinge på fjärde plats i tabellen medan Eskilsminne är på andra plats.

Nästa motstånd för Vellinge är HBK. Eskilsminne tar sig an Göteborg hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 14.00.