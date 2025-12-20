Oli McBurnie matchhjälte för Hull mot WBA

Hull vann med 1–0 mot WBA

Hulls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oli McBurnie matchvinnare för Hull

Hull vann med 1–0 (1–0) hemma mot WBA i Championship. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Oli McBurnie.

Det här var femte gången den här säsongen som Hull höll nollan.

Segern var Hulls fjärde på de senaste fem matcherna.

Hull–WBA – mål för mål

Det här betyder att Hull nu ligger på fjärde plats i tabellen och WBA är på 17:e plats. Så sent som den 9 december låg Hull på tolfte plats i tabellen.

Lagen möts på nytt på The Hawthorns den 14 mars.

Hull möter Sheffield Wednesday i nästa match borta fredag 26 december 16.00. WBA möter samma dag Bristol C hemma.

Hull–WBA 1–0 (1–0)

Championship, The MKM Stadium

Mål: 1–0 (45) Oli McBurnie.

Varningar, Hull: Ryan Giles, Ivor Pandur, Mohamed Belloumi, Matt Crooks.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 4-0-1

WBA: 2-0-3

Nästa match:

Hull: Sheffield Wednesday, borta, 26 december 16.00

WBA: Bristol City FC, hemma, 26 december 16.00