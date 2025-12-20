Oli McBurnie matchhjälte för Hull mot WBA
- Hull vann med 1–0 mot WBA
- Hulls fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Oli McBurnie matchvinnare för Hull
Hull vann med 1–0 (1–0) hemma mot WBA i Championship. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Oli McBurnie.
Det här var femte gången den här säsongen som Hull höll nollan.
Segern var Hulls fjärde på de senaste fem matcherna.
Hull–WBA – mål för mål
Det här betyder att Hull nu ligger på fjärde plats i tabellen och WBA är på 17:e plats. Så sent som den 9 december låg Hull på tolfte plats i tabellen.
Lagen möts på nytt på The Hawthorns den 14 mars.
Hull möter Sheffield Wednesday i nästa match borta fredag 26 december 16.00. WBA möter samma dag Bristol C hemma.
Hull–WBA 1–0 (1–0)
Championship, The MKM Stadium
Mål: 1–0 (45) Oli McBurnie.
Varningar, Hull: Ryan Giles, Ivor Pandur, Mohamed Belloumi, Matt Crooks.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hull: 4-0-1
WBA: 2-0-3
Nästa match:
Hull: Sheffield Wednesday, borta, 26 december 16.00
WBA: Bristol City FC, hemma, 26 december 16.00
