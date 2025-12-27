Oliver Sörensen matchhjälte när Parma sänkte Fiorentina

Parma vann med 1–0 mot Fiorentina

Oliver Sörensen matchvinnare för Parma

Parma höll tätt bakåt

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Parma vann med 1–0 (0–0) hemma mot Fiorentina i Serie A.

Parma höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Parma–Fiorentina – mål för mål

Parma har tre segrar och två förluster och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fiorentina har en vinst och fyra förluster och 7–9 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars på Artemio Franchi, Firenze.

Lördag 3 januari 15.00 spelar Parma borta mot Sassuolo. Fiorentina möter Cremonese hemma på Artemio Franchi, Firenze söndag 4 januari 15.00.

Parma–Fiorentina 1–0 (0–0)

Serie A, Stadio Ennio Tardini

Mål: 1–0 (49) Oliver Sörensen.

Varningar, Parma: Alessandro Circati, Edoardo Corvi. Fiorentina: Rolando Mandragora, Marin Pongracic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 3-0-2

Fiorentina: 1-0-4

Nästa match:

Parma: Sassuolo, borta, 3 januari 15.00

Fiorentina: Cremonese, hemma, 4 januari 15.00