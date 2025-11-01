Olivia Ulenius matchhjälte när Djurgården vann mot Kristianstad

Djurgården-seger med 4–2 mot Kristianstad

Djurgårdens Olivia Ulenius tvåmålsskytt

Tredje raka förlusten för Kristianstad

Alexandra Johannsdottir gjorde 1–4 i 85:e minuten – och Mollie Marie Baker gjorde 2–4 på tilläggstid. Djurgården tog till slut hem segern mot Kristianstad borta på Kristianstads Fotbollsarena på lördagen i Damallsvenskan.

Det här var Djurgårdens femte nolla den här säsongen.

Djurgården startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Mimmi Wahlström till på pass av Urara Watanabe.

Laget gjorde också 0–2 i 19:e minuten när Urara Watanabe fick träff framspelad av Olivia Ulenius.

Djurgården ökade ledningen till 0–3 efter en dryg halvtimmes spel genom Olivia Ulenius framspelad av Therese Åsland.

I 37:e minuten gjorde också Djurgården 0–4 på nytt genom Olivia Ulenius på pass av Mimmi Wahlström. Med fem minuter kvar att spela reducerade Kristianstad genom Alexandra Johannsdottir framspelad av Viktoria Persson.

Mollie Marie Baker såg till att Kristianstad reducerade igen i 90:e minuten på pass av Alice Egnér. 2–4-målet blev matchens sista.

Olivia Ulenius gjorde två mål för Djurgården och spelade fram till ett mål.

Med två omgångar kvar är Kristianstad på sjätte plats i tabellen medan Djurgården är på fjärde plats.

I nästa omgång har Kristianstad Linköping borta på Bilbörsen Arena, måndag 10 november 19.00. Djurgården spelar hemma mot BK Häcken lördag 8 november 14.00.

Kristianstad–Djurgården 2–4 (0–4)

Damallsvenskan, Kristianstads Fotbollsarena

Mål: 0–1 (5) Mimmi Wahlström (Urara Watanabe), 0–2 (19) Urara Watanabe (Olivia Ulenius), 0–3 (31) Olivia Ulenius (Therese Åsland), 0–4 (37) Olivia Ulenius (Mimmi Wahlström), 1–4 (85) Alexandra Johannsdottir (Viktoria Persson), 2–4 (90) Mollie Marie Baker (Alice Egnér).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kristianstad: 1-1-3

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Kristianstad: Linköpings FC, borta, 10 november

Djurgården: BK Häcken FF, hemma, 8 november