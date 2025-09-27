Omar Alderete matchhjälte för Sunderland mot Nottingham Forest

Sunderland segrade – 1–0 mot Nottingham Forest

Omar Alderete avgjorde för Sunderland

Sunderland höll nollan

Sunderland vann med 1–0 (1–0) borta mot Nottingham Forest i Premier League. Omar Alderete gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Nottingham Forest–Sunderland – mål för mål

Nottingham Forest har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sunderland har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad. Det här var Sunderlands andra uddamålsseger.

Söndag 5 oktober 15.00 spelar Nottingham Forest borta mot Newcastle. Sunderland möter Manchester United borta på Old Trafford lördag 4 oktober 16.00.

Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (0–1)

Premier League, City Ground

Mål: 0–1 (38) Omar Alderete.

Varningar, Nottingham Forest: Elliot Anderson, Neco Williams, Nicolas Dominguez, Nikola Milenkovic. Sunderland: Arthur Masuaku, Noah Junior Sadiki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 0-2-3

Sunderland: 2-2-1

Nästa match:

Nottingham Forest: Newcastle Utd, borta, 5 oktober

Sunderland: Manchester United, borta, 4 oktober