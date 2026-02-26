Omonia Nicosia förlorade mot Rijeka i 16-delsfinal i Conference League herr

Toni Fruk avgjorde för Rijeka

Muamer Tankovic målskytt för Omonia Nicosia

Rijeka gjorde tre raka mål

Omonia Nicosia lyckades inte besegra Rijeka på bortaplan i andra matchen i 16-delsfinal i Conference League herr. Matchen slutade 3–1 till Rijeka, vilket betyder att Rijeka står som segrare med totala resultatet 4–1.

Toni Fruk tvåmålsskytt för Rijeka

Muamer Tankovic slog till redan i 13:e minuten och gav gästerna Omonia Nicosia en tidig ledning.

Direkt efter pausen slog Toni Fruk till och kvitterade för Rijeka. Rijeka gjorde också 2–1 i 67:e minuten när Toni Fruk fick träff på nytt framspelad av Daniel Adu-Adjei. Daniel Adu-Adjei ökade Rijekas ledning i 79:e minuten. Adu-Adjei fullbordade därmed Rijekas vändning.

Rijeka–Omonia Nicosia 3–1 (0–1), 4–1 totalt

16-delsfinal i Conference League herr

Mål: 0–1 (13) Muamer Tankovic, 1–1 (52) Toni Fruk, 2–1 (67) Toni Fruk (Daniel Adu-Adjei), 3–1 (79) Daniel Adu-Adjei.

Varningar, Rijeka: Alfonso Barco. Omonia Nicosia: Giannis Masouras, Ewandro, Moses Odubajo, Jure Balkovec.