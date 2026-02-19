Omonia Nicosia förlorade mot Rijeka i första matchen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Rijeka-seger med 1–0 mot Omonia Nicosia
- Daniel Adu-Adjei matchvinnare för Rijeka
- Rijeka utan insläppt mål
Omonia Nicosia räckte inte till i första matchen i dubbelmötet med Rijeka i Conference League Playoff till åttondelsfinal herr. Rijeka vann på bortaplan med 1–0 (0–0). Torsdag 26 februari spelas returen.
Daniel Adu-Adjei blev matchhjälte efter 86 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Omonia Nicosia–Rijeka – mål för mål
Omonia Nicosia–Rijeka 0–1 (0–0)
Conference League Playoff till åttondelsfinal herr
Mål: 0–1 (86) Daniel Adu-Adjei (Tiago Dantas).
Varningar, Omonia Nicosia: Willy Semedo, Giannis Masouras, Panagiotis Andreou, Andreas Christou, Henning Berg. Rijeka: Merveil Ndockyt, Tornike Morchiladze, Teo Barisic.
Den här artikeln handlar om: