Omonia Nicosia förlorade mot Rijeka i första matchen

Rijeka-seger med 1–0 mot Omonia Nicosia

Daniel Adu-Adjei matchvinnare för Rijeka

Rijeka utan insläppt mål

Omonia Nicosia räckte inte till i första matchen i dubbelmötet med Rijeka i Conference League Playoff till åttondelsfinal herr. Rijeka vann på bortaplan med 1–0 (0–0). Torsdag 26 februari spelas returen.

Daniel Adu-Adjei blev matchhjälte efter 86 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Omonia Nicosia–Rijeka – mål för mål

Omonia Nicosia–Rijeka 0–1 (0–0)

Conference League Playoff till åttondelsfinal herr

Mål: 0–1 (86) Daniel Adu-Adjei (Tiago Dantas).

Varningar, Omonia Nicosia: Willy Semedo, Giannis Masouras, Panagiotis Andreou, Andreas Christou, Henning Berg. Rijeka: Merveil Ndockyt, Tornike Morchiladze, Teo Barisic.