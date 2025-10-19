Örebro Syrianska vann mot Team TG efter stark andra halvlek

Örebro Syrianska vann med 1–0 mot Team TG

Självmål avgjorde för Örebro Syrianska

Tolfte raka nederlaget för Team TG

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Örebro Syrianska matchen i Ettan norra herr mot Team TG och vann med 1–0.

Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg tyckte till om matchen:

– Årets sämsta prestation från vår sida. Utifrån det perspektivet så ska vi vara riktigt glada över tre nödvändiga poäng. Stort plus till Oskar Franck och Allen Smajic. Vi måste upp flera nivåer som lag för att utmana Karlstad nästa vecka.

Matchens enda mål var ett självmål av Team TG.

Resultatet innebär att Team TG nu har tolv förluster i rad.

Team TG–Örebro Syrianska – mål för mål

Team TG har fem förluster och 5–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro Syrianska har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–7 i målskillnad. Det här var Team TG:s tolfte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örebro Syrianskas femte uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Team TG sist i serien medan Örebro Syrianska är på 15:e plats.

När lagen senast möttes vann Team TG FF med 4–0.

Nästa motstånd för Team TG är Haninge. Lagen möts söndag 26 oktober 16.00 på Torvalla IP. Örebro Syrianska tar sig an IF Karlstad hemma fredag 24 oktober 19.00.

Team TG–Örebro Syrianska 0–1 (0–0)

Ettan norra herr, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (54) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 0-0-5

Örebro Syrianska: 2-2-1

Nästa match:

Team TG: IFK Haninge, borta, 26 oktober

Örebro Syrianska: IF Karlstad Fotboll, hemma, 24 oktober