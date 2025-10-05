Örebro vann mot Falkenberg efter Kalle Holmbergs två mål
- Örebro-seger med 4–1 mot Falkenberg
- Kalle Holmberg tvåmålsskytt för Örebro
- Örebros tredje seger
Det blev Örebro som gick segrande ur mötet med Falkenberg i Superettan på hemmaplan, med 4–1 (3–1).
Kalle Holmberg med två mål för Örebro
Kalle Holmberg öppnade målskyttet på pass av Blessing Asumang Dankwah redan i nionde minuten och gav Örebro en tidig ledning.
I tolfte minuten slog Albin Andersson och såg till att Falkenberg kvitterade till 1–1 framspelad av Linus Borgström.
Bara fyra minuter senare spelade Antonio Yakoub fram Kalle Holmberg som såg till att Örebro tog ledningen.
Laget gjorde också 3–1 strax före paus genom Antonio Yakoub på pass av Dino Salihovic. 4–1-målet kom på tilläggstid när Ahmed Yasin slog till och gjorde mål på straff.
Med fyra omgångar kvar är Örebro på 15:e plats i tabellen medan Falkenberg är på sjätte plats.
När lagen möttes senast vann Falkenbergs FF med 2–1.
I nästa omgång har Örebro Helsingborg borta på Olympia, söndag 19 oktober 15.00. Falkenberg spelar hemma mot Örgryte lördag 18 oktober 17.00.
Örebro–Falkenberg 4–1 (3–1)
Superettan, Behrn Arena
Mål: 1–0 (9) Kalle Holmberg (Blessing Asumang Dankwah), 1–1 (12) Albin Andersson (Linus Borgström), 2–1 (16) Kalle Holmberg (Antonio Yakoub), 3–1 (41) Antonio Yakoub (Dino Salihovic), 4–1 (90) Ahmed Yasin.
Varningar, Örebro: Blessing Asumang Dankwah, Joseph Baffoe.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Örebro: 3-1-1
Falkenberg: 3-1-1
Nästa match:
Örebro: Helsingborgs IF, borta, 19 oktober
Falkenberg: Örgryte IS Fotboll, hemma, 18 oktober
