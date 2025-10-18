Örgryte besegrade till slut – efter tolv matcher utan förlust

Falkenberg segrade – 3–0 mot Örgryte

Viktor Ekblom matchvinnare för Falkenberg

Falkenbergs elfte seger

Det var länge sedan Örgryte gick förlorande från en match i Superettan. Men i lördagens match mot Falkenberg på bortaplan blev det till slut förlust, efter tolv raka matcher med poäng. Slutresultatet skrevs till 3–0 (0–0).

Vinsten mot Örgryte innebär att Falkenberg har fem segrar i rad på hemmaplan.

Falkenberg–Örgryte – mål för mål

Efter pausen slog Viktor Ekblom till och gav Falkenberg ledningen.

Tim Stålheden såg till att Falkenberg ökade ledningen med nio minuter kvar att spela.

I 90:e minuten gjorde Hampus Källström också 3–0.

Med tre omgångar kvar är Falkenberg på femte plats i tabellen medan Örgryte är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örgryte IS Fotboll vunnit.

Falkenberg tar sig an Trelleborg i nästa match borta söndag 26 oktober 13.00. Örgryte möter Västerås SK hemma fredag 24 oktober 19.00.

Falkenberg–Örgryte 3–0 (0–0)

Superettan, Falcon Alkoholfri Arena

Mål: 1–0 (49) Viktor Ekblom, 2–0 (81) Tim Stålheden, 3–0 (90) Hampus Källström.

Varningar, Örgryte: Waylon Renecke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Falkenberg: 3-1-1

Örgryte: 3-1-1

Nästa match:

Falkenberg: Trelleborgs FF, borta, 26 oktober

Örgryte: Västerås SK FK, hemma, 24 oktober