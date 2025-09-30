Örgrytes segerrad fortsätter efter 2–0 mot Landskrona

Seger för Örgryte med 2–0 mot Landskrona

Örgrytes sjätte seger på de senaste sju matcherna

Noah Christoffersson matchvinnare för Örgryte

Segertåget fortsätter för Örgryte. Mot Landskrona hemma på Gamla Ullevi på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (2–0) och har nu fem segrar i rad i Superettan.

Örgryte har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Sandvikens IF nästa för Örgryte

Örgryte började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Noah Christoffersson till på pass av Isak Dahlqvist.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 39:e minuten, när Tobias Sana hittade rätt framspelad av Noah Christoffersson. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Örgryte med 2–0.

Det här betyder att Örgryte är i fortsatt serieledning, med 54 poäng efter 25 matcher och Landskrona på nionde plats med 34 poäng.

I nästa omgång har Örgryte Sandvikens IF borta på Jernvallen, måndag 6 oktober 19.00. Landskrona spelar hemma mot Varberg lördag 4 oktober 13.00.

Örgryte–Landskrona 2–0 (2–0)

Superettan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (5) Noah Christoffersson (Isak Dahlqvist), 2–0 (39) Tobias Sana (Noah Christoffersson).

Varningar, Landskrona: Christian Stark, Markus Björkqvist, Hampus Näsström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örgryte: 5-0-0

Landskrona: 1-2-2

Nästa match:

Örgryte: Sandvikens IF, borta, 6 oktober

Landskrona: Varbergs BoIS, hemma, 4 oktober