Osasuna i ledning i halvtid – men tappade segern mot Atlethic Bilbao

Osasuna och Atlethic Bilbao kryssade

Gorka Guruzeta kvitterade i 72:a minuten

Girona blir nästa motstånd för Osasuna

Osasuna ledde med 1–0 i paus i mötet i La Liga hemma med Atlethic Bilbao på lördagen. Men Atlethic Bilbao reste sig i andra halvlek och fixade oavgjort, 1–1.

Osasuna–Atlethic Bilbao – mål för mål

Ruben Garcia gjorde 1–0 till Osasuna i 34:e minuten.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Gorka Guruzeta kvitterade för Atlethic Bilbao på pass av Robert Navarro. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Den 22 april spelar lagen mot varandra på nytt, på San Mames.

Nästa motstånd för Osasuna är Girona. Lagen möts lördag 10 januari 18.30 på Estadi Municipal de Montilivi.

Osasuna–Atlethic Bilbao 1–1 (1–0)

La Liga, Estadio El Sadar

Mål: 1–0 (34) Ruben Garcia, 1–1 (72) Gorka Guruzeta (Robert Navarro).

Varningar, Osasuna: Jon Moncayola, Alejandro Catena, Jorge Herrando. Atlethic Bilbao: Alex Berenguer, Aitor Paredes, Adama Boiro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 2-2-1

Atlethic Bilbao: 1-1-3

Nästa match:

Osasuna: Girona, borta, 10 januari 18.30