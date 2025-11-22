Osasuna tappade ledning och fick se sig besegrat

Real Sociedad vann med 3–1 mot Osasuna

Goncalo Guedes matchvinnare för Real Sociedad

Andra förlusten i rad för Osasuna

Osasuna spelade bra och ledde med 1–0 efter första halvlek i matchen i La Liga mot Real Sociedad på El Sadar. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det förlust, 1–3, för Osasuna.

Osasuna–Real Sociedad – mål för mål

Osasuna tog ledningen strax före paus genom Alejandro Catena.

Direkt efter pausen gjorde Brais Mendez mål och kvitterade för Real Sociedad.

Goncalo Guedes fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Mikel Oyarzabal och gav Real Sociedad ledningen.

Och med åtta minuter kvar att spela ökade Real Sociedad ledningen genom Ander Barrenetxea framspelad av Jon Gorrotxategi. Därmed hade Real Sociedad vänt matchen.

I den 87:e minuten fick Osasunas Inigo Arguibide rött kort och laget fick spela de sista tre minuterna med en spelare mindre.

Real Sociedad ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Osasuna är på 17:e plats. Så sent som den 23 oktober låg Real Sociedad på 20:e plats i tabellen.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Osasuna är Mallorca. Lagen möts lördag 29 november 14.00.

Osasuna–Real Sociedad 1–3 (1–0)

La Liga, El Sadar

Mål: 1–0 (42) Alejandro Catena, 1–1 (53) Brais Mendez, 1–2 (59) Goncalo Guedes (Mikel Oyarzabal), 1–3 (82) Ander Barrenetxea (Jon Gorrotxategi).

Varningar, Osasuna: Aitor Fernandez, Aimar Oroz, Alejandro Catena. Real Sociedad: Brais Mendez, Jon Martin.

Utvisningar, Osasuna: Inigo Arguibide.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 0-1-4

Real Sociedad: 3-2-0

Nästa match:

Osasuna: Mallorca, borta, 29 november