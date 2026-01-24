Osasuna vann med 3–1 borta mot Rayo Vallecano

Osasuna-seger med 3–1 mot Rayo Vallecano

Victor Munoz avgjorde för Osasuna

Andra raka segern för Osasuna

Det blev dramatiskt när Osasuna vann mot Rayo Vallecano i La Liga på lördagen. På tilläggstid gjorde först Victor Munoz 1–2 och därefter Asier Osambela 1–3. Laget vann med 3–1 (1–0) borta på Campo de Futbol de Vallecas.

Rayo Vallecano–Osasuna – mål för mål

Osasuna tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Ante Budimir.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Pathe Ciss och kvitterade för Rayo Vallecano. Ledningsmålet till 1–2 kom på tilläggstid när Victor Munoz slog till och gjorde mål för Osasuna. 1–3-målet för Osasuna kom direkt därefter när Asier Osambela på tilläggstid gjorde mål. 1–3-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Osasuna med 2–0.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Real Madrid. Lagen möts söndag 1 februari 14.00 på Estadio Bernabeu. Osasuna tar sig an Villarreal hemma lördag 31 januari 16.15.

Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (0–1)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 0–1 (29) Ante Budimir, 1–1 (60) Pathe Ciss, 1–2 (90) Victor Munoz, 1–3 (90) Asier Osambela.

Varningar, Rayo Vallecano: Pathe Ciss, Pedro Diaz. Osasuna: Iker Munoz, Jorge Herrando.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 1-1-3

Osasuna: 3-1-1

Nästa match:

Rayo Vallecano: Real Madrid, borta, 1 februari 14.00

Osasuna: Villarreal CF, hemma, 31 januari 16.15