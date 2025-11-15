ÖSK avgjorde i andra halvlek mot Jitex BK

ÖSK-seger med 4–1 mot Jitex BK

ÖSK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Molly Wiklander matchvinnare för ÖSK

ÖSK vann bortamatchen i Elitettan mot Jitex BK på lördagen. Matchen slutade 1–4 (0–0) efter att ÖSK avgjort matchen i andra halvlek.

ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren om matchen:

– Kul att få avsluta en urstark höst med ännu en seger. Jitex lite vassare i första halvlek, medan vi tar över i andra där vi gör tre mål på sex minuter och avgör.

Segern var ÖSK:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Jitex BK–ÖSK – mål för mål

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Maja Eriksson till och gav ÖSK ledningen.

I 55:e minuten nätade Molly Wiklander och gjorde 0–2.

Laget ökade ledningen till 0–3 i 58:e minuten.

Jitex BK reducerade till 1–3 bara två minuter senare genom Ida Kjellman. Men mer än så orkade Jitex BK inte med.

1–4-målet kom med tre minuter kvar att spela när Cornelia Karlsson slog till och gjorde mål.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Jitex BK slutar på sjätte plats och ÖSK på åttonde plats.

Jitex BK–ÖSK 1–4 (0–0)

Elitettan, Åbyvallen

Mål: 0–1 (52) Maja Eriksson, 0–2 (55) Molly Wiklander, 0–3 (58) Självmål, 1–3 (60) Ida Kjellman, 1–4 (87) Cornelia Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jitex BK: 3-1-1

ÖSK: 4-0-1