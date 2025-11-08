Oskarshamn vann på hemmaplan mot Ljungskile
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oskarshamn segrade – 2–1 mot Ljungskile
- Renato Da Silva Brito avgjorde för Oskarshamn
- Andra raka segern för Oskarshamn
Oskarshamn ledde med 2–0 i paus mot Ljungskile i lördagens match på hemmaplan i Ettan södra herr. I andra halvlek kom Ljungskile närmare, men Oskarshamn kunde hålla undan till seger 2–1.
Oskarshamn–Ljungskile – mål för mål
Oskarshamn tog en tidig ledning när Alexander Larsson slog till redan i 18:e minuten.
I 24:e minuten ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 genom Renato Da Silva Brito. Direkt efter pausen gjorde Jesper Zetterlund mål och reducerade åt Ljungskile. Men mer än så orkade Ljungskile inte med.
Det här var Oskarshamns fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ljungskiles andra uddamålsförlust.
När lagen möttes senast vann Oskarshamns AIK med 3–1.
Oskarshamn–Ljungskile 2–1 (2–0)
Ettan södra herr, Arena Oskarshamn
Mål: 1–0 (18) Alexander Larsson, 2–0 (24) Renato Da Silva Brito, 2–1 (53) Jesper Zetterlund.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Oskarshamn: 2-3-0
Ljungskile: 4-0-1
Den här artikeln handlar om: