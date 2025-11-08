Oskarshamn vann på hemmaplan mot Ljungskile

Oskarshamn segrade – 2–1 mot Ljungskile

Renato Da Silva Brito avgjorde för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn ledde med 2–0 i paus mot Ljungskile i lördagens match på hemmaplan i Ettan södra herr. I andra halvlek kom Ljungskile närmare, men Oskarshamn kunde hålla undan till seger 2–1.

Oskarshamn–Ljungskile – mål för mål

Oskarshamn tog en tidig ledning när Alexander Larsson slog till redan i 18:e minuten.

I 24:e minuten ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 genom Renato Da Silva Brito. Direkt efter pausen gjorde Jesper Zetterlund mål och reducerade åt Ljungskile. Men mer än så orkade Ljungskile inte med.

Det här var Oskarshamns fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ljungskiles andra uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Oskarshamns AIK med 3–1.

Oskarshamn–Ljungskile 2–1 (2–0)

Ettan södra herr, Arena Oskarshamn

Mål: 1–0 (18) Alexander Larsson, 2–0 (24) Renato Da Silva Brito, 2–1 (53) Jesper Zetterlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oskarshamn: 2-3-0

Ljungskile: 4-0-1