Osmajic och Small klev fram hemma mot Swansea City
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Preston North End med 2–1 mot Swansea City
- Milutin Osmajic matchvinnare för Preston North End
- Tredje raka segern för Preston North End
Preston North End vann en målmässigt hemma mot Swansea City i Championship på onsdagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.
Preston North End–Swansea City – mål för mål
Preston North End fick en bra start på matchen när Thierry Small gjorde målet redan i åttonde minuten. Direkt efter pausen ökade Milutin Osmajic Preston North Ends ledning.
Eom Ji-Sung reducerade för Swansea City med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Swansea City inte med.
Preston North End har tre segrar och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad. Det här var Preston North Ends femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Swansea Citys fjärde uddamålsförlust.
Preston North End ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Swansea City är på 17:e plats. Preston North End var elva i tabellen för 13 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 24 februari.
Lördag 8 november spelar Preston North End borta mot Millwall 13.30 och Swansea City mot Ipswich hemma 16.00.
Preston North End–Swansea City 2–1 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (8) Thierry Small, 2–0 (49) Milutin Osmajic, 2–1 (80) Eom Ji-Sung.
Varningar, Preston North End: Andrew Hughes, Ben Whiteman, Thierry Small. Swansea City: Ishe Samuels-Smith.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Preston North End: 3-0-2
Swansea City: 1-2-2
Nästa match:
Preston North End: Millwall FC, borta, 8 november
Swansea City: Ipswich Town FC, hemma, 8 november
Den här artikeln handlar om: