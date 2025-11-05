Osmajic och Small klev fram hemma mot Swansea City

Seger för Preston North End med 2–1 mot Swansea City

Milutin Osmajic matchvinnare för Preston North End

Tredje raka segern för Preston North End

Preston North End vann en målmässigt hemma mot Swansea City i Championship på onsdagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Preston North End–Swansea City – mål för mål

Preston North End fick en bra start på matchen när Thierry Small gjorde målet redan i åttonde minuten. Direkt efter pausen ökade Milutin Osmajic Preston North Ends ledning.

Eom Ji-Sung reducerade för Swansea City med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Swansea City inte med.

Preston North End har tre segrar och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad. Det här var Preston North Ends femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Swansea Citys fjärde uddamålsförlust.

Preston North End ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Swansea City är på 17:e plats. Preston North End var elva i tabellen för 13 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 24 februari.

Lördag 8 november spelar Preston North End borta mot Millwall 13.30 och Swansea City mot Ipswich hemma 16.00.

Preston North End–Swansea City 2–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (8) Thierry Small, 2–0 (49) Milutin Osmajic, 2–1 (80) Eom Ji-Sung.

Varningar, Preston North End: Andrew Hughes, Ben Whiteman, Thierry Small. Swansea City: Ishe Samuels-Smith.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 3-0-2

Swansea City: 1-2-2

Nästa match:

Preston North End: Millwall FC, borta, 8 november

Swansea City: Ipswich Town FC, hemma, 8 november