Prenumerera

Logga in

Osmajic och Small klev fram hemma mot Swansea City

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Seger för Preston North End med 2–1 mot Swansea City

  • Milutin Osmajic matchvinnare för Preston North End

  • Tredje raka segern för Preston North End

Preston North End vann en målmässigt hemma mot Swansea City i Championship på onsdagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Preston North End–Swansea City – mål för mål

Preston North End fick en bra start på matchen när Thierry Small gjorde målet redan i åttonde minuten. Direkt efter pausen ökade Milutin Osmajic Preston North Ends ledning.

Eom Ji-Sung reducerade för Swansea City med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Swansea City inte med.

Preston North End har tre segrar och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad. Det här var Preston North Ends femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Swansea Citys fjärde uddamålsförlust.

Preston North End ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Swansea City är på 17:e plats. Preston North End var elva i tabellen för 13 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 24 februari.

Lördag 8 november spelar Preston North End borta mot Millwall 13.30 och Swansea City mot Ipswich hemma 16.00.

Preston North End–Swansea City 2–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (8) Thierry Small, 2–0 (49) Milutin Osmajic, 2–1 (80) Eom Ji-Sung.

Varningar, Preston North End: Andrew Hughes, Ben Whiteman, Thierry Small. Swansea City: Ishe Samuels-Smith.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 3-0-2

Swansea City: 1-2-2

Nästa match:

Preston North End: Millwall FC, borta, 8 november

Swansea City: Ipswich Town FC, hemma, 8 november

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt