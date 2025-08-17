Öster vann med 2–0 mot Häcken

Daniel Ljung matchvinnare för Öster

Fjärde segern för Öster

Sju matcher utan seger i Allsvenskan fick räcka. På söndagen kunde Öster till slut ta tre poäng igen. Laget vann på bortaplan mot Häcken, med 2–0 (1–0).

Norrköping nästa för Öster

Öster tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Daniel Ljung på pass av Tatu Varmanen. Och med nio minuter kvar att spela ökade Öster ledningen genom Alibek Aliev framspelad av Lukas Bergquist. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Öster ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen, medan Häcken är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Östers IF med 2–0.

Söndag 24 augusti 16.30 spelar Häcken borta mot Värnamo. Öster möter Norrköping hemma på Spiris Arena 1, Växjö måndag 25 augusti 19.00.

Häcken–Öster 0–2 (0–1)

Allsvenskan, Bravida Arena

Mål: 0–1 (45) Daniel Ljung (Tatu Varmanen), 0–2 (81) Alibek Aliev (Lukas Bergquist).

Varningar, Häcken: Silas Andersen. Öster: Kingsley Gyamfi, Oscar Uddenäs, Anssi Suhonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Häcken: 0-2-3

Öster: 1-3-1

Nästa match:

Häcken: IFK Värnamo, borta, 24 augusti

Öster: IFK Norrköping, hemma, 25 augusti