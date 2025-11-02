Öster överraskade – tog poäng av GAIS

GAIS och Öster kryssade

Daniel Ljung kvitterade i 40:e minuten

GAIS nu tredje, Öster på 14:e plats

Öster spelade oavgjort, 1–1 (1–1), borta mot starka GAIS i söndagens match i Allsvenskan.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för GAIS.

GAIS–Öster – mål för mål

Ibrahim Diabate gav GAIS ledningen i 25:e minuten på pass av Rasmus Niklasson Petrovic.

Öster kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Daniel Ljung framspelad av Niklas Söderberg. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1. På stopptid fick Öster Mattis Adolfsson utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Det här var GAIS:s tionde oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är GAIS på tredje plats i tabellen medan Öster är på 14:e plats.

I nästa match möter GAIS Malmö FF borta och Öster möter Djurgården hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.

GAIS–Öster 1–1 (1–1)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (25) Ibrahim Diabate (Rasmus Niklasson Petrovic), 1–1 (40) Daniel Ljung (Niklas Söderberg).

Varningar, GAIS: Robin Wendin Thomasson, Anes Cardaklija.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GAIS: 3-2-0

Öster: 1-1-3

Nästa match:

GAIS: Malmö FF, borta, 9 november

Öster: Djurgårdens IF, hemma, 9 november