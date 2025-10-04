Öster tog klar seger mot HBK

Seger för Öster med 3–0 mot HBK

Anssi Suhonen avgjorde för Öster

Öster utan insläppt mål

Öster startade bra i matchen mot HBK på hemmaplan på lördagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Allsvenskan.

Öster–HBK – mål för mål

Öster tog ledningen i 32:a minuten genom Anssi Suhonen.

Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Daniel Ljung. Öster gjorde också 3–0 genom Vladimir Rodic i 78:e minuten.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstads BK med 1–0.

Öster tar sig an Elfsborg i nästa match borta söndag 19 oktober 16.30. HBK möter Degerfors borta måndag 20 oktober 19.00.

Öster–HBK 3–0 (2–0)

Allsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 1–0 (32) Anssi Suhonen, 2–0 (41) Daniel Ljung, 3–0 (78) Vladimir Rodic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Öster: 2-1-2

HBK: 2-1-2

Nästa match:

Öster: IF Elfsborg, borta, 19 oktober

HBK: Degerfors IF, borta, 20 oktober