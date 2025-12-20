Oxford United föll mot Charlton på bortaplan

Charlton segrade – 1–0 mot Oxford United

Charlie Kelman matchvinnare för Charlton

Andra raka förlusten för Oxford United

Oxford United blev besegrade av Charlton borta i Championship, där matchen på lördagen slutade 1–0 (0–0).

Charlie Kelman blev matchhjälte efter 78 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Charlton höll nollan.

Norwich City nästa för Charlton

Båda lagen har nu en seger, en oavgjord och tre förluster på de senaste fem matcherna, Charlton med 4–9 och Oxford United med 4–7 i målskillnad.

För Charlton gör resultatet att man nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Oxford United är på 22:a plats.

Den 14 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Kassam Stadium.

Nästa motstånd för Oxford United är Southampton. Lagen möts fredag 26 december 16.00 på Kassam Stadium.

Charlton–Oxford United 1–0 (0–0)

Championship, The Valley, Charlton

Mål: 1–0 (78) Charlie Kelman (Tyreece Campbell).

Varningar, Charlton: Lloyd Jones, Miles Leaburn. Oxford United: Brian De Keersmaecker.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 1-1-3

Oxford United: 1-1-3

Nästa match:

Oxford United: Southampton FC, hemma, 26 december 16.00