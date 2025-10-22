Oxford United föll mot Wrexham med 0–1

Wrexham segrade – 1–0 mot Oxford United

Nathan Broadhead matchvinnare för Wrexham

Wrexhams starka defensiv briljerade

Oxford United blev besegrade av Wrexham på bortaplan i Championship, där matchen på onsdagen slutade 1–0 (1–0).

Segermålet för Wrexham stod Nathan Broadhead för efter 14 minuter.

Middlesbrough nästa för Wrexham

Wrexham har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oxford United har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–4 i målskillnad. Förlusten var Oxford Uniteds sjätte uddamålsförlust.

Den 21 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Kassam Stadium.

Nästa motstånd för Oxford United är Sheffield Wednesday. Lagen möts lördag 25 oktober 16.00 på Hillsborough Stadium.

Wrexham–Oxford United 1–0 (1–0)

Championship, Racecourse Ground

Mål: 1–0 (14) Nathan Broadhead.

Varningar, Wrexham: Sam Smith, Kieffer Moore, Dominic Hyam. Oxford United: Siriki Dembele.

Utvisningar, Wrexham: Callum Doyle.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 1-3-1

Oxford United: 1-1-3

Nästa match:

Oxford United: Sheffield Wednesday, borta, 25 oktober