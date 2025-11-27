Pablo Duran och Jones El-Abdellaoui målskyttar när Celta Vigo förlorade

Ludogorets segrade – 3–2 mot Celta Vigo

Ludogorets avgjorde i 90:e minuten.

Petar Stanic med tre mål för Ludogorets

Celta Vigo fick se sig besegrat av Ludogorets borta i torsdagens match i Europa League. 3–2 (1–0) slutade matchen.

PAOK nästa för Ludogorets

Petar Stanic öppnade målskyttet på straff redan i elfte minuten och gav Ludogorets ledningen.

Direkt efter pausen ökade Petar Stanic Ludogorets ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Petar Stanic på straff och ökade ledningen för Ludogorets och fullbordade därmed sitt hattrick.

I 70:e minuten nätade Pablo Duran och reducerade åt Celta Vigo.

Jones El-Abdellaoui såg till att Celta Vigo reducerade igen i 90:e minuten. 3–2-målet blev matchens sista.

Ludogorets har två segrar och tre förluster och 8–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Celta Vigo har tre vinster och två förluster och 11–7 i målskillnad. Förlusten var Celta Vigos andra uddamålsförlust.

För Ludogorets gör resultatet att laget nu ligger på 25:e plats i tabellen medan Celta Vigo är på tionde plats.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Bologna. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Municipal de Balaidos.

Ludogorets–Celta Vigo 3–2 (1–0)

Europa League

Mål: 1–0 (11) Petar Stanic, 2–0 (49) Petar Stanic, 3–0 (62) Petar Stanic, 3–1 (70) Pablo Duran, 3–2 (90) Jones El-Abdellaoui.

Varningar, Ludogorets: Aguibou Camara. Celta Vigo: Iago Aspas, Oscar Mingueza, Yoel Lago.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ludogorets: 2-0-3

Celta Vigo: 3-0-2

Nästa match:

Celta Vigo: Bologna, hemma, 11 december