Pablo Maffeos mål gav 1–1 för Mallorca mot Levante

Kryss mellan Mallorca och Levante

Pablo Maffeo kvitterade i 79:e minuten

Real Betis nästa motstånd för Mallorca

Levantes Etta Eyong gjorde mål i första halvlek borta mot Mallorca i La Liga. I andra halvlek kvitterade Mallorca genom Pablo Maffeo efter 79 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Mallorca–Levante – mål för mål

Etta Eyong gjorde 1–0 till Levante i 22:a minuten. Pablo Maffeo kvitterade för Mallorca i 79:e minuten. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Mallorcas tredje oavgjorda match den här säsongen.

Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Mallorca är Real Betis. Lagen möts söndag 2 november 21.00 på Benito Villamarín.

Mallorca–Levante 1–1 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (22) Etta Eyong, 1–1 (79) Pablo Maffeo.

Varningar, Mallorca: Sergi Darder, Samu Costa, Martin Valjent. Levante: Etta Eyong, Kervin Arriaga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 2-1-2

Levante: 1-2-2

Nästa match:

Mallorca: Real Betis, borta, 2 november